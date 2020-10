AEC-Start am 6. November gegen Braunlage

Nun steht der Spielplan – am Freitag, 6. November, 20 Uhr, soll die Puckjagd in der Eishockey-Regionalliga losgehen. Der Adendorfer EC wird gleich zum Auftakt den Meister Harzer Falken begrüßen – das erste Punktspielduell der Teams seit gemeinsamen Oberliga-Zeiten 2014.

Die acht Mannschaften spielen den Meister in einer Doppelrunde mit insgesamt 28 Spieltagen aus. Auf Play-offs wird wegen des späten Saisonbeginns und mit Rücksicht auf die Corona-Lage verzichtet.

Weitere AEC-Spiele:

Fr., 13.11, 20.00: AEC – Salzgitter

Sbd., 21.11., 20.00: AEC – Harsefeld

Fr., 27.11., 19.30: HSV – AEC

Sbd., 28.11., 20.00: AEC – Sande

Sbd., 5.12., 20.00: AEC – Timmendorf

Fr., 11.12., 20.00: Timmendorf – AEC

Sbd., 12.12., 20.00: AEC – Bremen

Fr., 18.12., 20.00: AEC – HSV

So., 20.12., 18.00: Salzgitter – AEC

Sbd., 26.12, 19.00: Harzer Falken – AEC

So., 3.1., 19.00: Sande – AEC

Fr., 8.1., 20.00: Bremen – AEC

Sbd., 9.1., 20.00: AEC – Harzer Falken

Fr., 15.1., 20.00: AEC – Harsefeld

So., 17.1., 18.00: Salzgitter – AEC

Fr., 22.1., 19.30: HSV – AEC

Sbd., 23.1., 20.00: AEC – Sande

Fr., 29.1., 20.00: Bremen – AEC

So., 31.1., 19.00: Harzer Falken – AEC

Fr., 5.2., 20.00: AEC – Salzgitter

Sbd., 6.2., 19.30: Harsefeld – AEC

Fr., 12.2., 20.00: AEC – HSV

So., 14.2., 19.00: Timmendorf – AEC

Fr., 19.2., 20.00: AEC – Bremen

Sbd., 20.2., 19.30: Sande – AEC

Fr., 26.2., 20.00: AEC – Timmendorf

Sbd., 27.2., 19.30: Harsefeld – AEC