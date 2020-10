AEC kommt besser in Schwung

Eishockey-Regionalligist Adendorfer EC kommt so langsam besser in Schwung. Nach der 2:12-Niederlage im Testspiel am Freitag bei Oberligist Hamburg Crocodiles verlor das Team des neuen Trainer Andris Bartkevics im Rückspiel in Adendorf gegen die Crocos nur noch 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).

„Das war ein ganz anderes Spiel als in Hamburg, als wir nach dem ersten Drittel eingebrochen sind“, fand AEC-Geschäftsführer Finn Sonntag, „das war ein super Spiel, ich bin total begeistert. Wir sind bald in der Form, die wir haben wollen.“ Weniger erfreut war er über die Zuschauerzahl: Nur 195 fanden den Weg ins Eisstadion, 300 dürften rein.

Das Tor für den AEC erzielte Verteidiger Cole Sonstebo (23.)