SVG spielt mit Fans gegen KW-Bestensee

Vorerst ein letztes Mal mit Fans: Die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg erwarten am Sonnabend um 19 Uhr KW-Bestensee in der Gellersenhalle, in der diesmal noch 190 Zuschauer zugelassen sind. Karten sind noch im Online-Shop erhältlich, eine Abendkasse gibt es nicht.

Ab 2. November könnte die SVG für vier Wochen nur noch Geisterspiele austragen. Ob die Liga tatsächlich in leeren Hallen spielen wird oder ob die Partien verlegt werden, ist noch unklar. „Wir fahren nicht auf Sicht. Wir stochern im Nebel“, beschreibt SVG-Geschäftsführer Andreas Bahlburg die verzwickte Lage der Liga.

Die SVG und KW sind jeweils mit einem klaren Sieg gegen Frankfurt und einer Niederlage gestartet. Bei den Gastgebern sind Peemüller und Solbrig wieder mit von der Partie.