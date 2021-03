Playoff-Satzticker: So steht es zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen

Volleyball-Bundesliga, 2. Halbfinale (best of 3)

SVG Lüneburg - VfB Friedrichshafen x:x (20:25, 26:24

Satz 1:

Gleich in Satz eins zeigt der Favorit aus Friedrichshafen, dass er nicht wieder vorhatte, mit zwei Sätzen zurückzuliegen wie in Spiel eins. Schnell geht er mit 9:6 und 12:7 in Führung. "Die Friedrichshafener zeigten direkt, dass sie keine Lust haben, Sonntag noch einmal zu spielen", so SVG-Teammanager Matthias Pompe.

Über 16:11 und 20:14 kämpft sich die Gastgeber auch durch ein Aufschlagass von Lindberg auf 20:16 und gute Blocks auf 21:19 heran. Doch Friedrichhafen macht den Satz mit 25:20 zu.

Satz 2:

Satz zwei verlief zu Beginn ähnlich wie Durchgang zwei. Friedrichshafen zieht schnell mit 8:3 davon, die SVG staunt nur. Und als SVG-Coach Hübner beim Stand von 3:8 sogar Ewert von der Platte nahm und Craft brachte, schien schon Resignation durch die Gellersenhalle zu wabern. Doch die Lüneburger geben nicht auf, kämpfen sich auf 14:14 heran, halten die Partie danach richtig offen. In der Crunchtime geht es über 22:22 sogar zum ersten Satzball (24:23) für die SVG. Doch Weber schmettert zum 24:24, postwendend trifft Lindberg zum 25:24. Und mit einem Ass macht Schlien den Satz klar.