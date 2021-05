Komplett-Umbruch beim VfL Lüneburg

Lüneburg. Paukenschlag beim Landesligisten VfL Lüneburg: Fußball-Boss Matthias Merz, bei dem alle Fäden der Fußball-Abteilung zusammenliefen und der zuletzt sogar wieder mal als Trainer eingesprungen war, zieht sich sofort von allen Ämtern zurück. Hintergrund ist, dass der zweifache Familienvater einen Herzinfarkt erlitten hat und deshalb aus gesundheitlichen Gründen einen kompletten Stopp hinlegt. Seine große Lücke wird im Team gefüllt, acht Mann nehmen sich den vielen Aufgaben an.

"Es hat ihn zum Glück nicht so hart erwischt, er ist auf dem Wege der Besserung", berichtet Claus Göpfert, der seit vier Jahren beim VfL Betreuer der 1. Herren ist und ein freundschaftliches Verhältnis mit Merz pflegt. Er war der Erste, der spontan zusagte, zu helfen. "Für Matze ist es wichtig, dass seine Abteilung nicht zusammenbricht", weiß Göpfert.

Der 74-Jährige scharrte ein Team um sich, welches aus Vorstandsmitglied Holger Bruch, Torwarttrainer Andreas Kufahl und den fünf Spielern Matti Grahle, Lasse Wyremba, Daniel Stäcker, Finn Gierke und Maxi Wulf besteht. Die Acht arbeiteten zuletzt intensiv daran, dass es beim VfL mit Landesliga-Fußball weitergehen kann.

Und sie fanden mit Konstantin Balkowski (zuletzt VfL Suderburg) schon mal einen neuen Trainer.

Von Ulrich Pott