In Staffel 1 der Heide-Wendland-Liga finden sich nur Heidetal und Reppenstedt wieder - vier hiesige Teams in Staffel 2

Lüneburg. Die Staffeleinteilungen in den Kreisligen und Kreisklassen sind raus, erstmals wird es zweigeteilte Spielklassen geben. Das bedeutet: Wie angekündigt sind nun wie auf Bezirksebene die bisherigen Staffeln bei den Männern von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse zweigeteilt worden. Und es wird erst in einer Qualifikations- und dann in einer Meister- und Abstiegsrunde gespielt. In der 4. Kreisklasse bleibt es wie gehabt bei drei regionalen Gruppen. Der Saisonstart ist für das Wochenende 14./15. August festgesetzt.

Ein Überblick der Staffel mit hiesiger Beteiligung:

Kreisliga:

Staffel 1: FC Heidetal, TuS Reppenstedt, SV Lemgow/Dangenstorf, MTV Dannenberg, SV Holdenstedt, SV Molzen, TSV Bienenbüttel.

Staffel 2: TuS Barskamp, TSV Mechtersen/Vögelsen, TSV Gellersen II, Ochtmisser SV, SC 09 Uelzen, BSV Union Bevensen, TuS Ebstorf.

1. Kreisklasse Nord:

Staffel 1: MTV Treubund II, TSV Adendorf, TuS Erbstorf, TSV Bardowick, TV Neuhaus, Lüneburger SK II, Thomasburger SV, Ochtmisser SV II. SV Zernien-

Staffel 2: Lüneburger SV, SV Scharnebeck II, TuS Hohnstorf, TuS Brietlingen, Dahlenburger SK, Dynamo Lüneburg, Eintracht Lüneburg II, VfL Breese/Langendorf II.

2. Kreisklasse Nord:

Staffel 1: TuS Barendorf II, VfL Bleckede, TuS Reppenstedt II, STV Artlenburg, SV Karze, MTV Himbergen.

Staffel 2: ESV Lüneburg, SV Ilmenau II, MTV Handorf, TSV Mechtersen/Vögelsen II, SV Göhrde/Nahrendorf, Vastorfer SK II.

3. Kreisklasse Nord:

Staffel 1: TuS Neetze II, MTV Soderstorf, SV Wendisch Evern II, TSV Adendorf II, TuS Barskamp II, TuS Brietlingen II.

Staffel 2: VfL Lüneburg, FC Heidetal II, TuS Erbstorf II, SV Ilmenau III, SV Barnstedt, SG Eddelstorf II/Weste.

