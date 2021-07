Landesliga-Derby steigt schon an Spieltag 2

Der MTV Treubund und der TSV Gellersen kreuzen früh in der Saison schon die Klingen. Das Derby ist noch im August angesetzt. Auch die Bezirksliga startet spektakulär

Lüneburg. Früh in der Saison kommt es in der Fußball-Landesliga zum Derby: Am 2. Spieltag empfängt der MTV Treubund den TSV Gellersen. Gespielt wird am Wochenende 21./22. August. Die genaue Terminierung erfolgt erst in den nächsten Tagen. An Spieltag eins (14./15. August) hat Gellersen ein Heimspiel gegen den VfL Breese/Langendorf, der MTV Treubund startet in Etelsen.

In der Bezirksliga hat Spieltag eins das Ostheide-Derby Vastorf gegen Neetze auf dem Plan. Die ersten beiden Spieltage im Überblick:

1. Spieltag, 14./15. August, Staffel 1:

SC Lüchow - MTV Römstedt

TuS Barendorf - TuS Bodenteich

Eintracht Lüneburg - SV Küsten

Vastorfer SK - TuS Neetze

SV Wendisch Evern - VfL Suderburg

Staffel 2:

SV Eddelstorf - TSV Bardowick

MTV Barum - SV Ilmenau

SV Rosche - TuS Wustrow

SV Scharnebeck - SV Emmendorf

2. Spieltag, 21./22. August, Staffel 1:

TuS Neetze - Eintracht Lüneburg

SV Küsten - SC Lüchow

MTV Römstedt - SV Wendisch Evern

VfL Suderburg - TuS Barendorf

TuS Bodenteich - Vastorfer SK

Staffel 2:

SV Emmendorf - SV Rosche

TuS Wustrow - MTV Barum

FSG Südkreis - SV Eddelstorf

TSV Bardowick - SV Scharnebeck

Von Ulrich Pott