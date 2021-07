Vieles ist neu für Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg in der kommenden Saison. Auch das Vereinslogo. Ein Löwe spielt dabei die Hauptrolle.

Lüneburg. Die kommende Saison wird für die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg viel Neues, viele Veränderungen mit sich bringen. Eine ganze Reihe neuer Spieler, der erstmalige Start im Europacup und vor allem die neue Spielstätte mit der Arena Lüneburger Land.

Gründe genug für die SVG-Verantwortlichen, gleich noch eine einschneidende Neuerung umzusetzen, nämlich ein neues Vereinslogo. Geblieben sind die Vereinsfarben blau und rot, alles andere ist überarbeitet.

Ein stilisierter, springender Löwe vor dem Großbuchstaben „L“ soll verdeutlichen: Die SVG ist auf dem Sprung nach Lüneburg. Damit ist aber nicht nur der Umzug von Reppenstedt, wo das Team bisher in der Gellersenhalle seine Heimspiele austrug, in die Hansestadt als solcher gemeint. Symbolisiert werden soll auch die Entschlossenheit beim Sprung zu neuen Herausforderungen wie eben dem Start im CEV-Cup.

Ein Löwe ist seit dem Jahr 1269 das Stadtwappentier von Lüneburg. Die Integration des Löwen in das neue Logo soll auch bedeuten, dass die SVG in der neuen Spielstätte und Heimat mit Volleyball-Spitzensport ein fester Bestandteil werden will. Der Volleyball-Bundesligist will noch mehr als bisher ein Aushängeschild für Lüneburg und die Region sein.

Geplant ist die Premiere der SVG in der neuen Arena am Sonnabend, 9. Oktober, gegen den deutschen Meister Berlin. so