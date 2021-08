Arena: Campus übernimmt auch das Catering

Nach dem Betrieb ist auch die Gastronomie der Multifunktionshalle im Lüneburger Norden jetzt geklärt. Offen ist weiterhin ein konkreter Eröffnungstermin.

Lüneburg. Die Entscheidung war bereits Mitte Juli gefallen, doch erst am Freitagmittag gab es die Pressemitteilung: Die Lüneburger Campus Management GmbH übernimmt neben dem Betrieb der Arena im Auftrag des Landkreises auch die Gastronomie. Der Dienstleister aus der Hansestadt war einer von zunächst drei Bewerbern, die nach einer europaweite Ausschreibung ihr Interesse signalisiert hatten. Campus konnte sich in der Endrunde gegen einen weiteren Bewerber aus der Region durchsetzen. Im Laufe der nächsten Woche soll der Vertrag unterschrieben werden, heißt es aus dem Kreishaus.

„Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, sagt Kreisrätin Sigrid Vossers als Geschäftsführerin der Arena-Gesellschaft des Landkreises in einer Pressemitteilung, mit der die Kreisverwaltung über die Entscheidung informiert. „Mit dem Lüneburger Unternehmen haben wir einen zuverlässigen und starken Partner an unserer Seite. Damit kommen zwei zentrale Organisationsstränge aus einer Hand, wodurch Abläufe und Abstimmungsprozesse vereinfacht werden“, so Vossers.

Landkreis verdient an Speisen und Getränken mit

Als Pächter begleitet Campus Management künftig den Veranstaltungsbetrieb mit mehreren regionalen Partnern gastronomisch. Dafür stellt der Landkreis die Räumlichkeiten und eine Grundausstattung der Küche zur Verfügung. Im Gegenzug erhält die Arena-Gesellschaft als Vermieterin eine feste Monatsmiete. Die liegt nach der LZ vorliegenden Unterlagen bei mindestens 2750 Euro. Der Landkreis ist zudem an den Umsätzen beteiligt. Der Anteil steigt von zunächst 5,5 Prozent im Rahmen des Zehn-Jahres-Vertrages auf 7,5 Prozent. Die Verwaltung geht bei dieser Kalkulation von jährlich mehr als 100.000 Besuchern aus.

Für Diskussionen hatte in der Kreispolitik zuletzt die zusätzliche Investition in die Küche gesorgt. Für eine halbe Million Euro stellt der Landkreis dem künftigen Pächter Equipment zur Verfügung. Linke-Fraktionschef Markus Graff reagierte am Freitag als erster und bezeichnete die Vergabe als "unglaublich". Campus habe den Landkreis bei diesem Schritt beraten und profitiere jetzt davon. "Das stinkt zum Himmel", findet Arena-Kritiker Graff.

Wann es erstmals in der Küche beziehungsweise dem Spielfeld und den Rängen richtig heiß wird, ist weiterhin offen. Bei regelmäßigen LZ-Anfragen nach einem konkreten Termin gibt sich die Verwaltung derzeit schweigsam. mr

